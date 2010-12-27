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Россиянка погибла в ДТП с автобусом с паломниками в Дубае
Сегодня, 14:16
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MShaffter

Россиянка погибла в ДТП с автобусом с паломниками в Дубае

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Погибшая жительница Дагестана. Еще две гражданки России находятся в больнице.

По дороге в аэропорт в ДТП с фурой и автобусом погибла россиянка.

Сообщается, что автобус с паломниками стоял у обочины, когда в него врезалась фура. В результате аварии одна из паломниц, жительница Дагестана, скончалась на месте. Еще 2 жительницы республики с травмами различной тяжести доставлены в больницу. Еще одна россиянка с переломом руки от госпитализации отказалась.

Сообщается, что автобус вез паломников с хаджа в аэропорт Дубая.

Сегодня ранее: Под Новосибирском микроавтобус улетел в кювет. Погибла пассажирка, 8 человек в больнице.

Фото:  i.rmbl.ws

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России, Мировые новости,

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