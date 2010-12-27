В ДТП с микроавтобусом под Новосибирском погибла пассажирка и 8 человек пострадали

В сети опубликованы кадры с места жуткой аварии в Карасукском районе Новосибирской области.

В Карасукском районе Новосибирской области минивэн слетел в кювет, одна из пассажирок погибла.

ДТП произошло накануне вечером, 18 августа, на трассе "Новосибирск-Кочки-Павлодар" в Карасукском районе Новосибирской области. Водитель транспортного средства не справился с управлением, и машина улетела в левый по ходу кювет. В результате ДТП погибла пассажирка 1957 года рождения. От полученных травм она скончалась в машине "скорой", погибшая гражданка Армении.

Еще 8 человек, включая водителя, получили травмы различной тяжести. Среди пострадавших есть граждане Киргизии и Узбекистана. Трое пострадавших в тяжелом состоянии в реанимации, еще 5 человек в хирургическом отделении, но их жизням ничего не угрожает.

По данному факту ведется доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: ВК, АСТ-54 Новосибирск