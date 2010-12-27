Причины выясняются.

В аэропорту Домодедово экстренно сел рейс Qatar Airways из Дохи в Осло. На данный момент журналистам неизвестны причины аварийной посадки в Москве. Информация об этом появилась на портале Flightradar24.сom. Рейс выполняла авиакомпания Qatar Airways.

Известно, что самолет вылетел из Дохи в 5:02 утра 30 декабря по московскому времени. Boeing 787 должен был прилететь в Осло в 11:35. Однако уже в 07:30 он подал общий сигнал тревоги, после чего приземлился в Домодедово. Сейчас обстоятельства вынужденной посадки изучают эксперты.

Ранее Piter.tv писал о том, что корабль Starliner успешно приземлился в Нью-Мексико.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

