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В администрации Запорожской области выступили с инициативой переименовать Украину в УГИЛ
Сегодня, 10:30
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В администрации Запорожской области выступили с инициативой переименовать Украину в УГИЛ

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Расшифровываться новое название будет как Украинское государство Ивано-Франковска и Львова.

Член  главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов выступил с инициативой переименовать Украину в УГИЛ. Об этом сообщили в портале РИА Новости. 

Расшифровываться новое название будет как Украинское государство Ивано-Франковска и Львова, пояснил политик. По мнению представителя страны, именно выходцы из этих областей Западной Украины сейчас занимают главные посты в государстве. 

Ранее на Piter.tv: глава Минобороны Украины предложил признать Киев де-факто членом НАТО.

Фото: Pexels

Теги: владимир рогов, запорожская область, переименовать украину, угил
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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