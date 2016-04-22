В администрации Запорожской области выступили с инициативой переименовать Украину в УГИЛ

Расшифровываться новое название будет как Украинское государство Ивано-Франковска и Львова.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов выступил с инициативой переименовать Украину в УГИЛ. Об этом сообщили в портале РИА Новости.

Расшифровываться новое название будет как Украинское государство Ивано-Франковска и Львова, пояснил политик. По мнению представителя страны, именно выходцы из этих областей Западной Украины сейчас занимают главные посты в государстве.

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