Глава Минобороны Украины предложил признать Киев де-факто членом НАТО

По его словам, Украина является частью восточного фланга Европы, НАТО и ЕС.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников предложил признать Киев де-факто членом НАТО. Об этом он заявил во время выступления на форуме в Братиславе.

Резников напомнил, что на саммите НАТО в Мадриде, который пройдет с 28-го по 30 июня, будут обсуждать стратегию на следующие 10 лет. По его словам, Украина тоже будет частью этой стратегии, если говорить о членстве страны де-факто.

Мы являемся частью восточного фланга Европы, НАТО и ЕС. Думаю, что это будет беспроигрышная ситуация для всех стран-членов. Алексей Резников, глава Минобороны Украины

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Видео: YouTube / GLOBSEC