В администрации Петербурга пообещали сохранить Дом Зингера

Судьбой исторической здания обеспокоен редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

В Доме Зингера останется книжный магазин. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов спросил у вице-губернатора Петербурга о ситуации с Домом Зингера на Невском, на что тот ему ответил, что книжный магазин будет сохранен. Сейчас в Смольном наблюдают за обстановкой.

Напомним, что решение о возвращении книжного магазина в дом Зингера примут в начале февраля. По словам чиновника, если будет принято положительное решение, правопреемником договора аренды на 49 лет станет Альфа-банк. С компанией предварительно согласовали возможность возвращения городской книготорговли, ведутся переговоры о развитии магазина.

Ранее на Piter.tv: в книжном Петербурга появилась мини-площадка для выступлений.

Фото: Piter.TV