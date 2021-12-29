Решение о возвращении книжного магазина в дом Зингера примут в начале февраля

Ведутся переговоры о дальнейшем развитии магазина.

В среду, 19 января, вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил, что 7 февраля будет принято решение о возвращении книжного магазина в дом Зингера.

По словам чиновника, если будет принято положительное решение, правопреемником договора аренды на 49 лет станет Альфа-банк. С компанией предварительно согласовали возможность возвращения городской книготорговли, ведутся переговоры о развитии магазина.

Читатель Piter.tv уточнил, что Дом книги готовится к ремонту. Сотрудники магазина отметили, что закрывать исторический книжный магазин по другим причинам не собираются.

Фото: Википедия (Alex "Florstein" Fedorov)