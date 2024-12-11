В Жуковском пенсионеру вернули золотые изделия, отданные за поддельную красную икру

Мошенник выманил у пожилого мужчины украшения в обмен на фальсификат.

Российские правоохранительные органы на территории Жуковского в Московской области помогли вернуть пенсионеру золотые изделия, которые тот отдал аферисту за поддельную красную икру. Соответствующей информацией через социальные сети поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она рассказала, что в местное отделение полиции обратился пожилой мужчина. Он рассказал, что к нему на улице подошел незнакомец и предложил приобрести товар по заниженной стоимости. Однако у потенциального покупателя при себе денежных средств не оказалось. Продавец пообещал тому дать несколько банок в подарок. В результате потерпевший поддался на уговоры и вместе с новым знакомым вернулся к себе домой. Аферист обманом вынудил мужчину и его супругу отдать в качестве платы за товар украшения. Позже пенсионер выяснил, что икра оказалась фальсифицированной. Сумма материального ущерба составила для него 300 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого по месту его проживания. Изъятое имущество возвращено законному владельцу. пресс-служба МВД РФ

Жуковский городской суд признал фигуранта расследования виновным в инкриминируемом ему деянии 9по статье 159 УК РФ. Приговор в законную силу все еще не вступил.

Полиция разбирается в обстоятельствах ранения подростка на автомойке на Южном шоссе.

Фото и видео: Telegram / Ирина Волк