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В ЖК "Три Кита-2" украли оборудование на 500 тысяч рублей
Сегодня, 17:08
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smirenny

В ЖК "Три Кита-2" украли оборудование на 500 тысяч рублей

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О хищении заявила управляющая по дому.

В понедельник, 23 октября, в полицию обратилась петербурженка и сообщила о хищении в ЖК "Три Кита-2", который располагается на Петровском бульваре. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. 

Управляющая домом №2 рассказала, что в индивидуальном тепловом пункте жилого дома исчезло оборудование на сумму около 500 тысяч рублей.  Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что ЖК "Три кита-2" в Мурино введен в эксплуатацию. 

Фото: Пресс-служба Госстройнадзора и госэкспертизы Ленинградской области

Теги: жк три кита, кража, три кита-2, хищение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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