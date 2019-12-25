В ЖК "Три Кита-2" украли оборудование на 500 тысяч рублей

О хищении заявила управляющая по дому.

В понедельник, 23 октября, в полицию обратилась петербурженка и сообщила о хищении в ЖК "Три Кита-2", который располагается на Петровском бульваре. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Управляющая домом №2 рассказала, что в индивидуальном тепловом пункте жилого дома исчезло оборудование на сумму около 500 тысяч рублей. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что ЖК "Три кита-2" в Мурино введен в эксплуатацию.

Фото: Пресс-служба Госстройнадзора и госэкспертизы Ленинградской области