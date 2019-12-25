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ЖК "Три кита-2" в Мурино введен в эксплуатацию
Сегодня, 18:09
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ЖК "Три кита-2" в Мурино введен в эксплуатацию

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Задержка произошла по вине застройщика.

Вторая очередь долгостроя "Три кита-2" в Мурино готова к заселению. Об этом сообщила пресс-служба комитета Госстройнадзора и госэкспертизы Ленинградской области.

ЖК принадлежит застройщику "Лидер Групп". Всего в эксплуатацию введены 5 корпусов на 1,2 тысячи квартир, которые сдаются со значительным опозданием. 

Задержки вызваны разногласиями с застройщиком по поводу решений, предусмотренных в окончательном проекте.

Проверка третьей очереди ожидает ЖК в начале лета. До этого времени не его территории должны появиться дорожная инфраструктура и социальные объекты. Невыполнение этих условий приведет к очередному переносу сроков. 

Ранее мы сообщали о том, что жители  Мурино стояли в очереди за тестом на коронавирус.

Фото: Пресс-служба Госстройнадзора и госэкспертизы Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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