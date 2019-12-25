Рецидивиста будут судить в Петербурге за кражу денег с банковского счета

Обвиняемый расплатился в ресторане быстрого питания за десять чизбургеров.

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего рецидивиста из Ленинградской области. Ему вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

По информации надзорного ведомства, в августе фигурант нашел в парке чужую банковскую карту. За час мужчина потратил с нее свыше 4 тыс. рублей. Обвиняемый расплатился в ресторане быстрого питания за десять чизбургеров и вернулся в общественное пространство.

Вину злоумышленник признал и возместил ущерб потерпевшей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV