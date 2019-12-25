В Зеленогорске появится киноконцертный комплекс

Комплекс построят за 323 миллиона рублей.

В воскресенье, 16 мая, в Зеленогорске построят киноконцертный комплекс за 323 миллиона рублей. Об этом сообщили в комитете по госзаказу Петербурга.

По данным комитета, комплекс будет находиться на участке № 536Б на Приморском шоссе, недалеко от пляжа. Площадь постройки составляет 30 тысяч квадратных метров. Заявки принимаются до 1 июня. Кинотеатра в Зеленогорске не было более 20 лет.

Недавно мы писали, что заявителю ООО "Новые пространственные решения" могут перейти восемь зданий, находящихся на Приморском шоссе. В заявке указано, что на данной территории планируется организовать гостиницу, кемпинг, культурно-развлекательные и спортивные объекты. Предложенная оплата составляет 4 миллиона рублей в год. На проектирование заявитель отводит до 34 месяцев, на реализацию проекта – три года.

Ранее Piter.tv писал, что в апреле в Петербурге заключили 10 контрактов на строительство соцобъектов.

Фото: Piter.tv

