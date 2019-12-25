В апреле в Петербурге заключили 10 контрактов на строительство соцобъектов

В Петербурге появится в том числе новый детский сад на 240 мест и школа на 550 мест.

За прошедший апрель текущего года в Петербурге заключили 10 контрактов на строительство и проектирование социальных объектов, передает портал "Строительный Петербург".

Так, Фонд капитального строительства и реконструкции заключил 7 контрактов на строительство и 3 контракта на проектирование.

Компания ООО "Террикон" построит детсад на 240 мест на участке, ограниченном проспектами Маршала Блюхера и Полюстровским и двумя проектируемыми улицами. ООО "СУАР-Групп" построит школу на 550 мест в Колпино. ООО "Норд-Строй" реконструирует лицей № 369 на улице Маршала Захарова, 58. ООО "Глобус" построит два пожарных депо на проспекте Луначарского и Петергофском шоссе.

ООО "Ленгипроречтранс" спроектирует здание школы на Московском шоссе, ООО "ПИК НЕВА" спроектирует склад Медицинского центра мобилизационных резервов "Резерв" в поселке Песочный.

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Фото: Piter.TV