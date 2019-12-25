Перспективы велодвижения Ленобласти обсудили 14 мая

В Дворце культуры Волхова состоялась конференция «Вело 47».

Чиновники, активисты, предприниматели и любители велосипедного спорта собрались в Волхове для обсуждения комплекса вопросов, связанных с развитием велотуризма в Ленинградской области. Среди присутствовавших был председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов, который отметил, что велосипед должен стать одним из главных видов транспорта в Ленобласти. В ближайших планах - обсуждение целостной концепции развития велотуризма, создание сети велодорожек и привлечение инвесторов.

В ходе обсуждения особое внимание уделялось инфраструктуре - безопасности велотуризма в регионах, оснащению маршрутов мастерскими и остановками и различным долгосрочным последствиям проекта: созданию рабочих мест и перспективам для малого и среднего бизнеса, разгрузке автомобильного траффика и снижению вредных выбросов, повышению физической активности жителей Петербурга и области, развитию внутреннего туризма.

На данный момент в программе развития велотуризма участвуют Ивангород, Петергоф, Зеленогорск, Светогорск.

В Выборге сообщили о дополнительных инвестициях в строительство велосипедных дорожек.

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