В Выборге дополнительные средства направят на дороги, газопровод, велодорожку и скейтпарк

Доходная часть на 2021 год составляет 925 810,9 тыс. рублей.

На очередном заседании совета городских депутатов были внесены изменения в решение "О бюджете муниципального образования "Город Выборг" Выборгского района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Председатель комитета финансов районной администрации Константин Паничев, сообщил, что в связи с безвозмездными поступлениями в городской бюджет доходная часть на текущий год увеличилась на 120 341,2 тыс. руб. и составила 925 810,9 тыс. рублей.

Полученные из бюджета Ленобласти средства в сумме 67 283,9 тысячи рублей будут дополнительно направлены на реализацию программ по формированию современной городской среды (35 000 рублей); ремонт дорог (24 тысячи рублей); строительно-монтажные работы по объекту "Распределительный газопровод высокого давления в мкр. Петровский г. Выборг" (7 900 рублей), а также на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленобласти.

Также дополнительные средства будут направлены на софинансирование работ по устройству велодорожки "Вело 47", подготовку проекта строительства скейтпарка на улице Гагарина, 3, закупку 40 урн для Выборга.

Ранее в Выборгском районе объявили конкурс "Субботник" на лучшую уборку дворов.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО