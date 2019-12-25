В Петербурге обновляют дороги к детским учреждениям

Дороги ведут к дворцу детского и юношеского творчества, художественной школе и детскому лагерю.

В Петербурге в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" особое внимание уделяют обновлению дорог, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям.

Так, по данным КРТИ, в 2025 году благодаря нацпроекту в нормативное состояние приведут два участка проспекта Стачек: от Комсомольской площади до Ново-Автовского путепровода, а также от Ленинского проспекта для проспекта Маршала Жукова. Общая протяженность объектов составляет более 2,3 км.

Данная дорога ведёт к дворцу детского и юношеского творчества Кировского района. Это учреждение дополнительного образования, в котором занимается более 8000 юных петербуржцев.

Также по нацпроекту приведут к нормативу улицу Савушкина. Работы затронут участок протяженностью 1,4 км. Дорога ведет к детской художественной школе № 17. Несколько десятилетий школа является художественным центром Приморского района.

Также в этом году специалисты обновляют Приморское шоссе. Здесь основные работы разворачиваются в ночное время, чтобы избежать дневных пробок. Дорога является маршрутом к детскому лагерю "Заря". Приоритетами воспитательной работы в лагере являются приобщение к традициям России, Санкт-Петербурга, изучению природы родного края и укреплению семьи.

Всего в 2025 году в Петербурге благодаря национальному проекту "Инфраструктура для жизни" планируется обновить более 600 тысяч м кв. дорог.

Также дорожники в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" обновят почти 6 км асфальта на улице Бабушкина.

Фото: КРТИ