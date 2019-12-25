Дорожники обновят почти 6 км асфальта на улице Бабушкина

Для проведения ремонта на улице Бабушкина с 29 мая по 7 августа ограничивается движение транспорта.

В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Петербурге будет отремонтирована улица Бабушкина. Это один из самых протяженных объектов сезона — в нормативное состояние приведут 5,89 километров полотна. Об этом сообщила пресс-служба КРТИ.

Для увеличения срока службы покрытия дорожники применяют щебеночно-мастичный асфальтобетон SMA-16 с полимерно-битумными вяжущими компонентами. В рамках ремонта подрядчик также заменит люки колодцев и нанесет разметку термопластичными материалами.

На улице Бабушкина расположены станции метро "Елизаровская" и "Ломоносовская", а также ряд образовательных и спортивных учреждений: детские сады, школы №330, №332 и лицей №369, Академия машиностроения имени Ж.Я.Котина, а также Центр физической культуры, спорта и здоровья. Также данная улица ведёт к парку имени Бабушкина и парку Куракина Дача.

Инфографика: КРТИ

Для проведения ремонта на улице Бабушкина с 29 мая по 7 августа ограничивается движение транспорта по улице Бабушкина от Большого Смоленского проспекта до проспекта Обуховской Обороны, включая перекрестки. Ремонт будет выполнятся поэтапно.

Также на улицах Бабушкина и Рабфаковская проходят работы по обновлению трамвайных путей. Сейчас специалисты ведут работы по замене путей на пересечении Рабфаковской и Запорожской улиц

Фото: Piter.tv