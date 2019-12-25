Завершен первый в этом году дорожный ремонт во Всеволожском районе

Было уложено 2 слоя нового асфальта, укреплены обочины, поставлены знаки и нанесена разметка.

Завершен первый в этом году дорожный ремонт в Ленинградской области. Об этом сообщил Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Во Всеволожском районе дорожники завершили обновление участка дороги Колтуши – Бор – Коркино протяженностью более 4 км. Работы проходили в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" затронули несколько населенных пунктов: Колтуши, Хязельки, Кирполье и Коркино.

Было уложено 2 слоя нового асфальта, укреплены обочины, поставлены знаки и нанесена разметка.

Сейчас во Всеволожском районе идут и другие ремонты: от Новой Пустоши в сторону Невской Дубровки, а также дорога Всеволожск – станция Кирпичный завод.

Фото: Telegram/ Dorogi_lo