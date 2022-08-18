В Запорожской области заявили об угрозе для системы охлаждения ЗАЭС

Евгений Балицкий оценил угрозу, исходящую от обстрелов КГЭС.

В Запорожской области заявили об угрозе для системы охлаждения местной атомной электростанции. Информацией с журналистами телеканала "Россия-24" поделился глава администрации региона. Евгений Балицкий уточнил, что обстрелы Каховской гидроэлектростанции (КГЭС) со стороны ВСУ могут навредить работе АЭС.

Точно понимаю для себя, из тех средств, которые есть у Украины, ствольных и минометных орудий, теоретически и, к сожалению, даже практически возможно повреждение системы охлаждения. Это та система, которая обеспечивают работу АЭС. Евгений Балицкий, глава Запорожья

Напомним, что еще 17 августа сообщалось о том, что украинские военные произвели очередной массированный обстрел города Энергодара. В частности, под ударом со стороны ВСУ оказался и тот район, в котором располагается ЗАЭС.

На Запорожье заявили о проработке плана эвакуации жителей области в случае аварии на ЗАЭС.

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