  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Запорожской области планируют собрать осенью еще 1 млн тонн зерна
Сегодня, 12:44
84
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В Запорожской области планируют собрать осенью еще 1 млн тонн зерна

0 0

Евгений Балицкий рассказал о транспортировке сельскохозяйственной продукции от местных фермеров.

В Запорожской области планируют собрать осенью еще 1 млн тонн зерна. Соответствующее заявление в рамках видеоинтервью, опубликованного в Telegram-канале местного главы военно-гражданской администрации региона, сделал  Евгений Балицкий. Чиновник пояснил, что на текущий момент собрано уже порядка 1,5 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции. Товар отправляется как железнодорожным, так и автомобильным транспортом.

На сегодняшний день мы собрали полтора миллиона тонн - это то, что было собрано с учетом весенних, то есть "озимки". И в данном случае у нас есть желание осенью собрать еще миллион.

Евгений Балицкий, глава ВГА региона

Эксперт напомнил журналистам о том, что в ближайшее время будет решен вопрос с Бердянским портом, через который сухогрузы смогут доставлять зерно. За счет данного маршрута местные фермеры смогут реализовывать продукцию в Турцию, Саудовскую Аравию, Ближнем Востоке и Египте. Евгений Балицкий пояснил, что говорит о "стандартных классических рынках сбыта".

Глава запорожской администрации: обстрелы Энергодара и ЗАЭС практически не прекращаются.

Фото и видео: Telegram / Балицкий Евгений

Теги: евгений балицкий, запорожье, зерно, продовольственный кризис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии