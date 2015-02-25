Евгений Балицкий рассказал о транспортировке сельскохозяйственной продукции от местных фермеров.

В Запорожской области планируют собрать осенью еще 1 млн тонн зерна. Соответствующее заявление в рамках видеоинтервью, опубликованного в Telegram-канале местного главы военно-гражданской администрации региона, сделал Евгений Балицкий. Чиновник пояснил, что на текущий момент собрано уже порядка 1,5 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции. Товар отправляется как железнодорожным, так и автомобильным транспортом.

На сегодняшний день мы собрали полтора миллиона тонн - это то, что было собрано с учетом весенних, то есть "озимки". И в данном случае у нас есть желание осенью собрать еще миллион. Евгений Балицкий, глава ВГА региона

Эксперт напомнил журналистам о том, что в ближайшее время будет решен вопрос с Бердянским портом, через который сухогрузы смогут доставлять зерно. За счет данного маршрута местные фермеры смогут реализовывать продукцию в Турцию, Саудовскую Аравию, Ближнем Востоке и Египте. Евгений Балицкий пояснил, что говорит о "стандартных классических рынках сбыта".

Глава запорожской администрации: обстрелы Энергодара и ЗАЭС практически не прекращаются.

Фото и видео: Telegram / Балицкий Евгений