Глава запорожской администрации: обстрелы Энергодара и ЗАЭС практически не прекращаются

Евгений Балицкий объяснил, какие объекты пытаются поразить ВСУ.

Глава запорожской администрации заявил о том, что обстрелы города Энергодара и Запорожской атомной электростанции со стороны Вооруженных сил Украины практически не прекращаются. Соответствующее заявление сделал в эфире телеканала "Россия-24" Евгений Балицкий. Он не исключил возможности повреждения системы, отвечающей за охлаждение режимного объекта.

У нас постоянно идут обстрелы… Практически не прекращаются. Невозможно перехватывать ПВО минометные обстрелы, невозможно практически ствольную артиллерию перехватить. Но снаряды, беспилотники перехватываются. Евгений Балицкий, глава Запорожья

Эксперт добавил, что местные националисты пытаются попасть боеприпасами в хранилище ядерных отходов. Часто удары попадают по ЛЭП и другой инфраструктуре. Евгений Балицкий уточнил, что особую опасность составляет система охлаждения реакторов АЭС. Ее повреждение даже на небольшой период времени может "повторить" ситуацию в Чернобыле.

В Запорожской области заявили об угрозе для системы охлаждения ЗАЭС.

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