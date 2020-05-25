В Запорожской области ФСБ пресекла деятельность трех групп разведки Украины

Силовики рассказали о проведенной операции в новом регионе.

ФСБ РФ в ходе проведения специальной военной операции на территории Запорожской области пресекла деятельность трех крупных агентурных групп, которые курировались военной разведкой Украины. Соответствующее заявление сделали региональные силовики. Известно, что во время оперативной деятельности пойманы администраторы информационных ресурсов украинского средства массовой информации "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь - Це Украина". Эти источники в социальных сетях использовались зарубежной разведывательной службой киевского режима в целях получения информации от местного населения относительно дислокации и передвижения ВС РФ, а также для оказания психологического воздействия на жителей нового региона страны.

Руководством администраторов на указанных информационных площадках размещались материалы, пропагандирующие и оправдывающие террористическую деятельность и формирующие антироссийскую повестку на территории региона. пресс-служба ФСБ РФ по региону

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье