ФСБ предотвратила теракт в военкомате Твери

Силовики нейтрализовали агента украинских спецслужб.

ФСБ России предотвратила теракт в военкомате Твери, собиравшийся его провести агент украинских спецслужб нейтрализован. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей силового ведомства. Специалисты уточнили, что для совершения преступления СБУ завербовали российского гражданина, который стал членом запрещенного на территории РФ националистического формирования. За материальное вознаграждение подозреваемы собирал и передавал информацию об объектах военного назначения, а также энергетическо-топливной инфраструктуры.

Он изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство с целью совершения его подрыва в здании военного комиссариата Твери. При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. ЦОС ФСБ РФ

По факту инцидента ведется уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ. На месте происшествия силовики выявили готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также гранату РГД-5.

Бывшего арбитражного управляющего обвинили в хищении у Фонда развития территорий.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России