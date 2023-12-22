В Запорожье ФСБ предотвратила теракт с использованием боевого отравляющего вещества

Российскими силовиками задержаны трое украинцев.

ФСБ России предотвратила теракт на территории Запорожской области, готовившийся украинскими спецслужбами с использованием аналога боевого отравляющего вещества. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей надзорного ведомства. Силовики уточнили, что по подозрению в совершении преступления задержаны трое иностранных граждан из Украины. Все изъятые оперативниками препараты обычно применяются для создания химического оружия массового поражения. Они разрабатывались в США.

Пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ. ЦОС ФСБ РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 205 и 355 УК РФ, речь идет о террористическом акте и разработке, производстве, накоплении, приобретении, сбыте оружия массового поражения.

В Мариуполе изъяли более 5 тыс. экземпляров экстремистской литературы.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России