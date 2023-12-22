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В Мариуполе изъяли более 5 тыс. экземпляров экстремистской литературы

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Операция проводилась силами ФСБ и Росгвардии.

Российские спецслужбы из регионального управления ФСБ по Донецкой Народной Республике и Росгвардии изъяли более пяти тысяч экземпляров экстремистской литературы, запрещенного на территории России религиозного движения "Свидетели Иеговы". Соответствующее заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин. Он опубликовал в собственном Telegram-канале кадры оперативной съемки, сделанные силовиками во время миссии. Известно, что задача выполнена в городе Мариуполе. В ФСБ уточнили, что примерно половина учебников предназначалась для распространения идеологии среди детей среднего школьного возраста.

Выявлено место, которое использовалось запрещенной в России организацией "Свидетели Иеговы" для пропаганды экстремистской идеологии. В ходе осмотра здания обнаружены и изъяты более 5 тыс. книг.

пресс-служба УФСБ РФ по ДНР

По данным надзорного ведомства, содержание изъятой литературы включает в себя элементы пропаганды исключительности и превосходства человека по признаку его социальной, расовой, национальной и религиозной принадлежности. Дополнительно оперативники нашли финансовые отчеты движения. По результата проведенного анализа удалось получить данные о причастности организации к финансированию украинских вооруженных формирований. 

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Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.

Теги: денис пушилин, днр, мариуполь, росгвардия, фсб
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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