Пушилин: взятие Авдеевки расширило возможности контрбатарейной работы

Взятие Авдеевки расширило возможности контрбатарейной работы для российских войск в этом районе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live".
По его словам, у ВСУ снизились возможности обстрелов Донецка из ствольной артиллерии и РСЗО, которые раньше совершались из районов западнее Авдеевки. Пушилин уточнил, что войска противника выезжали в Ласточкино, Тоненькое, Орловку.
Ранее Пушилин рассказал, что мирные жители в Авдеевке ждали российскую армию.
Видео: ВКонтакте / Соловьев Live
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