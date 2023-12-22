Пушилин: взятие Авдеевки расширило возможности контрбатарейной работы

По его словам, у ВСУ снизились возможности обстрелов Донецка.

Взятие Авдеевки расширило возможности контрбатарейной работы для российских войск в этом районе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live".

По его словам, у ВСУ снизились возможности обстрелов Донецка из ствольной артиллерии и РСЗО, которые раньше совершались из районов западнее Авдеевки. Пушилин уточнил, что войска противника выезжали в Ласточкино, Тоненькое, Орловку.

Ранее Пушилин рассказал, что мирные жители в Авдеевке ждали российскую армию.

Видео: ВКонтакте / Соловьев Live