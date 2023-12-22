Пушилин рассказал, что мирные жители в Авдеевке ждали российскую армию

Глава ДНР оценил действия местного населения во время сражений за город.

Мирное население в населенном пункте Авдеевка в период военных действий пряталось в укрытиях, а гражданское население не хотело покидать город, ожидая прибытия российской армии. Они не хотят уезжать из региона и сейчас. Соответствующее заявление сделал в эфире проекта "Соловьев Live" губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин, говоря об оперативной обстановки по донецкому направлению в зоне проведения специальной военной операции.

Ребята повывозили за этот период по ПВРам жителей Авдеевки. А некоторые не хотят уезжать, они говорят: "Мы вас ждали? Ждали! Чего это мы должны уезжать? Это наш дом, мы такое пережили! Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что в ночь на 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже российское министерство обороныотметило о том, что данный приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских боевых подразделений из города.

Пушилин прокомментировал освобождение Авдеевки.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live