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Пушилин прокомментировал освобождение Авдеевки

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По его словам, территория ДНР будет меньше подвергаться обстрелам украинской армии.

Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал освобождение Авдеевки российским войсками. Соответствующую видеозапись он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, после освобождения Авдеевки территория ДНР будет меньше подвергаться обстрелам украинской армии. Он также отметил героизм, который в очередной раз проявили военнослужащие ВС РФ. Он подчеркнул, что освобождение города имеет "очень важное значение в информационно-политическом плане".

Ранее Зеленский прокомментировал решение отвести войска из Авдеевки.

Видео: Telegram / Пушилин Д.В.

Теги: авдеевка, денис пушилин, днр
Категории: Лента новостей, Новости России,

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