По его словам, территория ДНР будет меньше подвергаться обстрелам украинской армии.

Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал освобождение Авдеевки российским войсками. Соответствующую видеозапись он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, после освобождения Авдеевки территория ДНР будет меньше подвергаться обстрелам украинской армии. Он также отметил героизм, который в очередной раз проявили военнослужащие ВС РФ. Он подчеркнул, что освобождение города имеет "очень важное значение в информационно-политическом плане".

Ранее Зеленский прокомментировал решение отвести войска из Авдеевки.

Видео: Telegram / Пушилин Д.В.