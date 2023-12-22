Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал освобождение Авдеевки российским войсками. Соответствующую видеозапись он опубликовал в своем Telegram-канале.
По словам Пушилина, после освобождения Авдеевки территория ДНР будет меньше подвергаться обстрелам украинской армии. Он также отметил героизм, который в очередной раз проявили военнослужащие ВС РФ. Он подчеркнул, что освобождение города имеет "очень важное значение в информационно-политическом плане".
Ранее Зеленский прокомментировал решение отвести войска из Авдеевки.
Видео: Telegram / Пушилин Д.В.
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