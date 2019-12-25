Напомним, что в Петербурге закроют только те заведения, чья площадь торгового зала составляет менее 50 квадратных метров.

В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что депутаты Петербурга назвали "необоснованной шумихой" новости о закрытии маленьких баров. С таким заявлением выступил депутат петербургского Законодательного собрания Денис Четырбок.

Напомним, что в Петербурге закроют только те заведения, чья площадь торгового зала составляет менее 50 квадратных метров.

Уже сейчас, когда мы связались с 80% управляющих указанных точек, могу заявить: 75% баров, кафе и ресторанов продолжат работать Денис Четырбок, депутат петербургского Законодательного собрания.

Отметим, что владельцы петербургских баров выступили против поправок к городскому законопроекту "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции". Отмечается, что из-за нового закона в городе могут закрыться около 100 баров.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург объявили самым безопасным городом для туризма в России.

Фото:pixabay