В Загребе прошла массовая акция протеста против ограничений, введенных из-за коронавируса

Протестующие требовали открытия кафе, ресторанов, баров и других объектов общественного питания.

В столице Хорватии Загребе прошла массовая акция протеста против ограничений, введенных из-за коронавируса. В ней приняли участие несколько тысяч человек, пишет ТАСС.

Отмечается, что протестующие в первую очередь требовали отмены ограничений в сфере общественного питания. Инициаторами протесты выступила национальная ассоциация "Голос предпринимателей". Они созвала людей на митинг, несмотря на запрет массовых мероприятий.

Протестующие требовали открытия кафе, ресторанов, баров и других объектов общественного питания в связи с огромными убытками.

Полиция следила за порядком во время протестов. Нарушений общественного порядка выявлено не было.

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Видео: Youtube/HINA multimedija