В Забайкальском крае мужчина вырубил проходящую девочку одним ударом

Камера уличного видеонаблюдения засняла преступление.

На территории Забайкальского края мужчина вырубил проходящую девочку одним ударом. Несовершеннолетняя потеряла сознание. Соответствующая видеозапись с камеры наблюдения распространилась по социальным сетям. Известно, что криминальный эпизод произошел в городе Краснокаменске вечером 25 января. После неожиданной атаки от местного жителя потерпевшей потребовалась госпитализация. Уточняется, что ребенок направлялся к бабушке. В пресс-службе регионального управления министерства по здравоохранению сообщили СМИ о том, что пациента находится в краевой больнице под номером четыре. Состояние девочки врачи оценивают как удовлетворительное. Ребенок получает всю необходимую помощь. В правоохранительных органов ведется уголовное дело по факту произошедшего. Сейчас материалы направлены в Следственный комитет. Подозреваемый в преступлении уже задержан. Специалисты из надзорного ведомства намерены допросить ему, а после добиться его заключения под стражу.

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Фото и видео: Telegram / Инцидент Краснокаменск