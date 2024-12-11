В центре Петербурга задержали хулиганов, которые снимали избиение

Пострадавшему была оказана медицинская помощь в больнице, где ему поставили диагноз: сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Ранним утром в понедельник, 27 января, сотрудники отдела вневедомственной охраны Центрального района Петербурга задержали двоих молодых людей, 24 и 18 лет, которые избили 23-летнего мужчину на набережной канала Грибоедова, после чего он был доставлен в медицинское учреждение, информирует ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Правоохранительным органам поступило сообщение о драке на пересечении улицы Ломоносова и набережной канала Грибоедова. Два наряда вневедомственной охраны оперативно прибыли на место происшествия и задержали двух участников конфликта, которые напали на неизвестного им мужчину.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь в больнице, где ему поставили диагноз: сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Задержанные были доставлены в 28-й отдел полиции.

Предварительно установлено, что группа хулиганов специально спровоцировала словесную перепалку с прохожим, после чего начала его избивать, фиксируя происходящее на камеры мобильных телефонов.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские росгвардейцы помогли китайскому туристу вернуть забытый рюкзак.

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти