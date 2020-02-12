Сейчас мужчина отправлен домой.

В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец. Врачи из Читы выписали из больницы иностранца, которого лечили от пневмонии нового типа. Об этом сообщил главный специалист медицинского учреждения Сергей Юрчук.

Напомним, что первые два случая заболевания коронавирусом выявлены в Забайкалье и Тюменской области. В обоих случаях инфекция настигла иностранцев, приехавших из Поднебесной. С 26 января пациентам предоставили весь необходимый комплекс лечения и диагностику. Китайская студентка в Тюмени выписана еще 11 февраля.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Тюмени сообщили о состоянии эвакуированных из Китая россиян.