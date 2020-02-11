Заболевшую коронавирусом китаянку выписали из больницы в Тюмени

Лабораторные исследования подтвердили, что у девушки всё хорошо.

Китайскую студентку, заболевшую новым коронавирусом 2019-nCoV, выписали из больницы в Тюмени. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу областного департамента здравоохранения Инну Куликову.

Лабораторные исследования подтвердили, что у девушки всё хорошо, заболевание проходило в лёгкой форме. У студентов, которые контактировали с заболевшей, результаты анализов на коронавирус отрицательные. Их выпишут после карантина.

Второй случай заболевания в России ранее зафиксировали в Забайкалье. Инфицированный — также гражданин Китая.

В России 20 тысяч человек оказались под наблюдением врачей из-за коронавируса.