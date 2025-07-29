В Забайкалье на поджегших лесной массив подростков завели дело о теракте

Несовершеннолетние так и не получили от кураторов обещанные за преступление 80 тысяч рублей.

Уголовное дело о совершении террористического акта возбуждено в отношении двух подростков, которые подожгли в Забайкалье сухую траву и хвою, что привело к крупному пожару. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы регионального управления Следственного комитета. Фигурантами расследования по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ стали двое 16-летних юношей. В надзорном ведомстве пояснили, что в июне один из подозреваемых с помощью мессенджера вступил в переписку с неустановленным пока лицом, предположительно находившимся на украинской территории. Иностранец склонил исполнителя к поджогу лесного массива за денежное вознаграждение в размере 80 тысяч рублей. Подросток рассказал о своих планах знакомому, который согласился участвовать.

Известно, что злоумышленники заранее купили зажигалки, затем прибыли в лес в районе поселка Атамановка Читинского округа, подожгли сухую траву и хвою. В результате преступные действия подростков привели к крупному лесному пожару. Материальный ущерб от которого, по предварительным данным, оценивается в размере более 300 миллионов рублей. Несовершеннолетние сняли свои действия на видеокамеру мобильного устройства и отправили отчет своему "куратору". Обещанное вознаграждение дети не получили.

Причастность подростков к совершенному преступлению была установлена в ходе совместной работы оперативных сотрудников полиции и ФСБ. пресс-служба СК РФ по региону

Данное уголовное дело соединено с ранее возбужденным, в рамках которого фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 261 УК РФ. Речь идет об уничтожении лесных насаждений путем поджога, повлекшее ха собой крупный ущерб. Сейчас подозреваемые отправлены под стражу.

Уголовное дело завели после падения на школьника ворот в Ленобласти.

Фото и видео: Следственный комитет России