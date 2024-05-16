Уголовное дело завели после падения на школьника ворот в Ленобласти

Мальчик госпитализирован.

Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования 12-летнего мальчика на спортивной площадке в Гатчине. Инцидент произошел из-за падения незакрепленных гандбольных ворот, в результате чего ребенок получил тяжелую травму головы, сообщает пресс-служба регионального ведомства.



Дело возбуждено по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). По данным следствия, должностные лица МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта" ненадлежащим образом исполняли обязанности по обеспечению безопасности спортивного оборудования.

На момент происшествия металлическая конструкция ворот не была надежно закреплена на напольном покрытии, что привело к ее падению на ребенка. Пострадавший был экстренно госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли документацию, связанную с обслуживанием спортивной площадки. В настоящее время устанавливается круг лиц, ответственных за техническое состояние оборудования и соблюдение норм безопасности.

Ранее Piter.TV сообщал, что уголовное дело возбуждено по факту гибели двух девочек на Верхнем Суздальском озере.

Фото: Следственный комитет по Ленинградской области