В Южной Корее произошел пожар на АЭС

В южнокорейском городе Ульсан из-за пожара была приостановлена работа турбины атомной электростанции "Сингори-4". Об этом пишет ТАСС.
По данным источника агентства, инцидент произошел 29 мая. Огонь был потушен в течение часа.
В результате ЧП никто не пострадал. Утечки радиации также не было зафиксировано.
Причину возникновения возгорания установит комиссия по ядерной безопасности Южной Кореи, которая инициировала соответствующую проверку.
Ранее в Сочи потушили крупный пожар в торговых павильонах.
Фото: pixabay.com
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