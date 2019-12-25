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В Южной Корее произошел пожар на АЭС
Сегодня, 11:42
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В Южной Корее произошел пожар на АЭС

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Утечка радиации не зафиксирована.

В южнокорейском городе Ульсан из-за пожара была приостановлена работа турбины атомной электростанции "Сингори-4". Об этом пишет ТАСС.

По данным источника агентства, инцидент произошел 29 мая. Огонь был потушен в течение часа.

В результате ЧП никто не пострадал. Утечки радиации также не было зафиксировано.

Причину возникновения возгорания установит комиссия по ядерной безопасности Южной Кореи, которая инициировала соответствующую проверку.

Ранее  в Сочи потушили крупный пожар в торговых павильонах.

Фото: pixabay.com

Теги: пожар, пожар на аэс, радиация, южная корея
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

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