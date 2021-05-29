В Сочи потушили крупный пожар в торговых павильонах

На территории рынка "Спартак" города Сочи произошел крупный пожар. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю
По данным ведомства, первоначально площадь пожара составила порядка 800 квадратных метров, но с течением времени она увеличилась до 870 "квадратов". В тушении участвовали более 40 человек личного состава и 16 единиц спецтехники.
Сотрудникам МЧС удалось полностью потушить пожар в 01:21 по московскому времени.
Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время устанавливается причина возгорания.
Ранее при пожаре в жилом доме в Башкирии погиб младенец.
Видео: ГУМЧС России, Telegram / 112
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