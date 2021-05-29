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В Сочи потушили крупный пожар в торговых павильонах

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Информации о пострадавших не поступало.

На территории рынка "Спартак" города Сочи произошел крупный пожар. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю

По данным ведомства, первоначально площадь пожара составила порядка 800 квадратных метров, но с течением времени она увеличилась до 870 "квадратов". В тушении участвовали более 40 человек личного состава и 16 единиц спецтехники.

Сотрудникам МЧС удалось полностью потушить пожар в 01:21 по московскому времени. 

Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время устанавливается причина возгорания.

Ранее при пожаре в жилом доме в Башкирии погиб младенец.

Видео: ГУМЧС России, Telegram / 112
 

Теги: мчс, пожар, пожар на рынке, сочи
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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