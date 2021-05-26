Взрослые в момент возгорания находились во дворе.

При пожаре в жилом доме в Башкирии погиб младенец. Об этом рассказали представители регионального управления ГУ МЧС. О возгорании специалисты экстренного ведомства узнали в 11:21 час по местному времени (09:21 час по московскому времени). Пламя распространилось по зданию, расположенному в поселке Чишмы начался пожар. Пожарные ликвидировали огонь к 11:49 утра (9:49 по Москве).

К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружен погибший ребёнок. Это шестимесячная девочка. С родителями погибшего малыша работают психологи. пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства возгорания. На месте работает оперативно-следственная бригада. В комментарии "РИА Новостям" источник рассказал о том, что в момент пожара взрослые находились во дворе, а малышка была дома одна. Женщина предприняла попытку зайти внутрь помещения, но не смогла, так как дом уже был охвачен пламенем.

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Видео: Instagram / mchsrb