Пострадали еще два ребенка.

В результате пожара в жилом доме в Дагестане погибли двое детей. Об этом журналистам ТАСС рассказали представители городской мэрии в Избербаше. В пресс-службе уточнили, что пострадавшими считаются еще двое несовершеннолетних. Сейчас они госпитализированы и находятся в реанимационном отделении.

В квартире находились четыре ребенка, самому маленькому - три года, самому взрослому - восемь. Два ребенка погибли - девочка трех лет и мальчик семи лет. пресс-служба мэрии

Известно, что пожар был зафиксирован на пятом этаже многоквартирного здания в Избербаше. В момент спасательной операции два ребенка смогли прыгнуть на одеяло. Он находятся в реанимации.

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