Молодые люди могли погибнуть из-за короткого замыкания в душе.

В Южно-Сахалинске нашли мертвыми в общежитии двух студентов. Об этом сообщили представители Следственного комитета по региону. По факту гибели молодых людей возбуждено уголовное дело. Известно, что жертвами стали 18-летний и 19-летний юноши.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. пресс-служба СК РФ по региону

Следствие полагает, что причиной смерти студентов стала электротравма. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. В ходе расследования будет дана оценка действий должностных лиц вуза, отвечающих за безопасность использования и работы электрического оборудования. Местные издания уточнили, что погибшие получили травму во время принятия душа из-за короткого замыкания электропроводки титана. Сначала погиб один человек, а второй скончался в тот момент, когда пытался помочь другу.

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Фото: Следственный комитет России