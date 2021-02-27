Подростки молотком разбили витрины торговой точки и сбежали.

Российские дети-"единороги" напали на ювелирный магазин. Информация об этом появилась в социальной сети Instagram. Сотрудника пострадавшего заведения выложила в собственном аккаунте в сторис сведения, связанные с атакой несовершеннолетних в Южно-Сахалинске. По словам женщины, злоумышленники молотком разбили витрины в торговой точке. Во время совершения преступления в руках у детей были камеры.

Мы вообще ничего не поняли, но это вообще что-то неадекватное...Вроде ничего не похитили. продавец магазина

Сотрудника добавила, что продавец погналась за одним из детей, но поймать ребенка ей не удалось. В Южно-Сахалинске предположили, что несовершеннолетние снимали видео для популярной сети Tik Tok. В настоящее время по факту нападения руководство магазина написало заявление в правоохранительные органы.

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Фото и видео: Instagram / jenya_moon