Девочка находится в больнице после драки в "Радуге".

На Сахалине возбудили уголовное дело после избиения воспитанницы школы-интерната в Смирныховском районе. Об этом сообщили представители пресс-службы по региону. По данным надзорного ведомства, по части й статьи 293 УК РФ возбуждено уголовное дело после конфликта, зафиксированного в учреждении "Радуга". Ответственные лица обвиняются в халатности.

Материалы прокурорской проверки направлены в Поронайский межрайонный следственный отдел. По результатам их рассмотрения по факту халатности со стороны должностных лиц образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления пресс-служба прокуратуры по Сахалинской области

Напомним, что драка между воспитанницами "Радуги" произошла 21 февраля. После конфликта одна из девочек сбежала из интерната, но вскоре ее нашла полиция. Школа-интернат не поставила правоохранительные органы в известность о ссоре, которая повлекла за собой побег несовершеннолетней из образовательного учреждения. Поиск девушки велся только силами самого интерната. После возвращения беглянки не были предприняты меры для ее защиты. В результате произошла еще одна драка, в которой пострадавшую избили. Сейчас она госпитализирована.

В Калининградской области по факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.

Фото: Следственный комитет РФ