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На Сахалине нашли живым водителя грейдера, который пропал после схода лавины

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Мужчина два дня жил в сугробе.

Житель Сахалина после схода лавины прожил два дня под снегом. Об этом рассказали представители местной администрации. В регионе уточнили, что обнаружили живым водителя грейдера, который пропал после схода лавины. Известно, что 42-летний местный житель по имени Сергей выехал на уборку зимних осадков, но не вернулся с рабочей смены. Оказалось, что рабочего завалило вместе с техникой в снег. Его не могли найти даже при помощи беспилотника с воздуха.

Водителя обнаружили вечером 18 февраля, когда экстренные службы расчищали дорогу. Им удалось выкопать грейдер. Пострадавший рассказал спасателям, что в сугробе ему было тепло. Когда у техники закончилась солярка, он смог разжечь костер, так как вместе с ним под снегом оказались еловые ветки. Еды у мужчины с собой не было, но он брал с собой на работу термос с кофе.

На Сахалине отправили вертолет на поиски пропавшего водителя.

Фото и видео: LifeShot

Теги: грейдер, регионы, сахалин, сход лавины
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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