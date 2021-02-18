Службы обыскивают территорию в 30 км.

На Сахалине отправили вертолет на поиски пропавшего водителя. Об этом рассказали представители пресс-службы местного правительства. Глава региона Валерий Лимаренко направил в район исчезновения грейдера воздушное спецсредство. Ранее этого невозможно было сделать из-за метели. Губернатор потребовал от чиновников каждый час информировать его о поисковом процессе.

В настоящее время в регионе исчезновения водителя работают бульдозер, экскаватор, мощный промышленный шнекоротор. Проверяется территория с протяженностью 30 километров. За первые сутки поисков экстренные службы обследовали только 12 км. В Следственном комитете по региону по факту пропажи человека возбуждено уголовное дело. Эксперты дадут оценку правомерности выполнения работ в сложных метеорологических условиях. Изучается вопрос соблюдения правил охраны труда (по части 2 статьи 143 УК РФ).

В Новосибирске по пути салон трамвая засыпало снегом.

Видео: Instagram/limarenko_official