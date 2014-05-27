В Новосибирске по пути салон трамвая засыпало снегом

В Новосибирске трамвай не смог закрыть двери из-за сугробов на путях. Транспорт проехал несколько остановок, загребая снег в салон и после этого водитель сообщил пассажирам, что трамвай дальше не пойдет. Видео очевидцы выложили в социальные сети.
В комментариях под постом многие сибиряки написали, что сугробами их не удивишь, но такого они еще не видели.
Некоторые граждане предположили, что такое огромное количество снега на путях образовалось из-за метели.
На Сахалине машину скорой помощи достали из-под лавины.
Видео: ВКонтакте/ "АСТ-54"
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