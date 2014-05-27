  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:52
41
nastya960
Код вставки плеера

В Новосибирске по пути салон трамвая засыпало снегом

0 0

В комментариях под постом многие сибиряки написали, что сугробами их не удивишь, но такого они еще не видели.

В Новосибирске трамвай не смог закрыть двери из-за сугробов на путях. Транспорт проехал несколько остановок, загребая снег в салон и после этого водитель сообщил пассажирам, что трамвай дальше не пойдет. Видео очевидцы выложили в социальные сети.

В комментариях под постом многие сибиряки написали, что сугробами их не удивишь, но такого они еще не видели.

Некоторые граждане предположили, что такое огромное количество снега на путях образовалось из-за метели.

На Сахалине машину скорой помощи достали из-под лавины.

Видео: ВКонтакте/ "АСТ-54"

Теги: новосибирск, снег, трамвай
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии