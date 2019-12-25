Поиски ребенка продолжаются.

В Калининградской области по факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили представители Следственного комитета по региону. Чиновники опубликовали на официальном YouTube-канале оперативное видео. Напомним, что в области пропал семилетний житель Немана Артём П. По факту исчезновения несовершеннолетнего следователи расследуют уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ. На данный момент речь идет об убийстве малолетнего.

Журналисты издания "Русский Запад" заявили, что мальчик пропал вечером 17 февраля 2021 года. В тот же день литовские пограничные службы сообщили, что видели ребенка, который провалился в полынью. В районе были проведены поиски тела, однако водолазные работы не принесли результата. В городе продолжаются масштабные поиски ребенка. К операции привлечены специалисты МЧС, Следственного управления, МВД, местные добровольцы. В настоящее время оперативники опрашивают возможных свидетелей, а также родственников мальчика.

На Сахалине нашли живым водителя грейдера, который пропал после схода лавины.

Фото и видео: Следственный комитет России