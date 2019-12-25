Тестовый трамвай "Корсар" переезжает в Петербург из Калининграда

В Калининграде вагон делал первую обкатку.

Тестовый трамвайный вагон 71-921 "Корсар" готовится к переезду в Петербург из Калининграда. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, вагон проедет по железной дороге до города Балтийск в Калининградской области, а затем морем "доплывет" до Северной столицы.

"Корсар" – опытный образец низкопольного трамвая, созданный компанией "ПК Транспортные системы". Для обкатки вагона организация выбрала Калининград. В течение месяца "Корсар" ездил по городу, а специалисты оценивали его поведение на узкой колее. Для такой колеи транспорт и разрабатывался, чтобы впоследствии поступить на внутренний и европейский рынок. Также эксперты тестировали технические и потребительские качества трамвая. "Корсар" получил сертификат, который позволит ему стать заводской серией после внесения доработок.

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Фото: klgd.ru