В Петербурге через день закрыли мобильный пункт вакцинации от коронавируса

Белый автобус с табличкой "Вакцинация" появился днем 10 февраля у станции метро "Гражданский проспект".

В Петербурге 11 февраля закрыли прививочный пункт от COVID-19 на колёсах, который не проработал и одного дня. Об этом рассказали в городском Комздраве.

Белый автобус с табличкой "Вакцинация" появился днем 10 февраля у станции метро "Гражданский проспект". Сделать вакцину от коронавируса там можно было с 15:30 до 19:30. Однако, сегодня автомобиля на том же месте не оказалось.

В комздраве уточнили, что посчитали подобный пункт на колёсах нецелесообразным открытием.

Число пунктов вакцинации от коронавируса в Петербурге увеличат до 136.

Фото: Piter.tv