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В Петербурге через день закрыли мобильный пункт вакцинации от коронавируса
Сегодня, 15:14
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nastya960

В Петербурге через день закрыли мобильный пункт вакцинации от коронавируса

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Белый автобус с табличкой "Вакцинация" появился днем 10 февраля у станции метро "Гражданский проспект".

В Петербурге 11 февраля закрыли прививочный пункт от COVID-19 на колёсах, который не проработал и одного дня. Об этом рассказали в городском Комздраве.

Белый автобус с табличкой "Вакцинация" появился днем 10 февраля у станции метро "Гражданский проспект". Сделать вакцину от коронавируса там можно было с 15:30 до 19:30. Однако, сегодня автомобиля на том же месте не оказалось. 

В комздраве уточнили, что посчитали подобный пункт на колёсах нецелесообразным открытием.

Число пунктов вакцинации от коронавируса в Петербурге увеличат до 136.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, комздрав, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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