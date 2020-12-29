Скорая с беременной женщиной перевернулась после ДТП на Сахалине — в городе Южно-Сахалинск. Место инцидента сняли на видео.
В больницу беременную пациентку доставили на другой машине скорой помощи.
Авария произошла 25 января на углу проспекта мира и улицы Емельянова. Кадры с места происшествия говорят о том, что Nissan Patrol врезался в правый бок кареты скорой помощи. Предположительно, водитель не заметил опознавательные знаки машины скорой.
Сотрудники МЧС помогли вытащить беременную и перевести её в подоспевшую карету скорой помощи. Известно, что травмы получили два человека.
Ранее полиция возбудила уголовное дело по факту препятствования движению в центре Петербурга в день протестной акции.
Видео: Youtube/АСТВ - оперативные новости Сахалина
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