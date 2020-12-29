Авария произошла 25 января на углу проспекта мира и улицы Емельянова.

Скорая с беременной женщиной перевернулась после ДТП на Сахалине — в городе Южно-Сахалинск. Место инцидента сняли на видео.

В больницу беременную пациентку доставили на другой машине скорой помощи.

Авария произошла 25 января на углу проспекта мира и улицы Емельянова. Кадры с места происшествия говорят о том, что Nissan Patrol врезался в правый бок кареты скорой помощи. Предположительно, водитель не заметил опознавательные знаки машины скорой.

Сотрудники МЧС помогли вытащить беременную и перевести её в подоспевшую карету скорой помощи. Известно, что травмы получили два человека.

Ранее полиция возбудила уголовное дело по факту препятствования движению в центре Петербурга в день протестной акции.

Видео: Youtube/АСТВ - оперативные новости Сахалина